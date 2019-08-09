Посольство Беларуси в Кении заявило о том, что страны договорились о строительстве завода железобетонных конструкций и рыбоводческой фермы.

Данное соглашение обе стороны подписали на деловом форуме в Найроби, бюджет которого составляет 104 млн долларов.

Кроме того, Беларусь заключила с Кенией договора на поставку оборудования, автомобилей и тракторов общей стоимостью в 20 млн долларов. В белорусском посольстве в Кении рассказали, что планируют открытие сборочного производства белорусских тракторов, мощность которых составит до 5 тыс. единиц в год.