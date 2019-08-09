Борисовский БАТЭ в стартовом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы на выезде оказался сильнее боснийского «Сараево» — 2:1. Отметим, что на 77-й минуте поединок на некоторое время был прерван из-за действий трибун. Ответная игра пройдет через неделю, в четверг, на «Борисов-Арене».

САРАЕВО — БАТЭ — 1:2

ЗЕНИЦА. «Билино поле». Начало в 20.45.

САРАЕВО: Ковачевич, Лазич, Хебибович, Гаврич (Гузина, 87), Велкоски (к), Миланович (Шишич, 76), Летич, Джоканович (Мустафич, 57), Шерберич, Татар, Х.Ханджич.

Запасные: Маркович, Шабанович, Курдич.

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Скавыш (Дубаич, 91+), Риос, Стасевич (к), Волков, Бага (Березкин, 88), Симович, Мукам (Туоминен, 73).

Запасные: Черник, Йонассен, Копитович, Виллюмссон.

ГОЛЫ: 0:1 — Бага (19). 0:2 — Мукам (71-п). 1:2 — Ханджич (89).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Хебибович (42), Лазич (70).