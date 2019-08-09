В Беларуси молодой человек собирается противостоять указу Александра Лукашенко о проведении парламентских выборов.

Документы опубликовал Telegram-канал «Выборы. Беларусь».

Уже в ноябре этого года в Беларуси состоятся парламентские выборы. Такая дата сокращает на 10 месяцев 4-летний срок полномочий Палаты представителей.

В Конституции прописано, что срок полномочий Национального собрания составляет 4 года. Преждевременно прекратить свою деятельность она может по нескольким причинам.

Во-первых, из-за отказа в доверии правительству, выражении вотума недоверия правительству либо двукратном отказе в даче согласия на назначение премьер-министра.

Во-вторых, это возможно при грубом нарушении Конституции.

Президент досрочно прекращает полномочия Палаты представителей, не имея на то предусмотренных Конституцией оснований, — заявляет 20-летний белорус.

По словам автора жалобы, такой перенос лишает его право быть избранным, так как в нашей стране стать депутатом Палаты представителей можно только с 21 года.

Данную жалобу зарегистрировали в минском суде Ленинского района.