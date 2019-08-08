В Светлогорске муж взял на себя вину за смертельное ДТП, чтобы не оставить 5 детей без матери

Смертельная авария произошла в Светлогорске в конце мая: голосовавший на дороге мужчина сел в автомобиль, который попал в ДТП. Пассажир скончался на месте аварии. Но следователям пришлось серьезно поработать, чтобы выяснить, кто же действительно был за рулем, пишет Gomel.today.

В Следственном комитете рассказали, как разворачивались события. Сразу же после аварии на место выехали сотрудники ГАИ. Там их ждал 22-летний водитель, который, как выяснилось в последствии, был пьян. Было возбуждено уголовное дело.

Однако вскоре поступило заявление от 24-летней жены водителя, утверждавшей, что за рулем машины в то утро находилась именно она. Судебно-медицинские экспертизы подтвердили этот факт: у женщины были ссадины и царапины, характерные для ДТП, кровь в автомобиле также принадлежала ей.

Выяснилось, что тем утром женщина приехала в гараж, где ее супруг всю ночь пьянствовал вместе с друзьями. Там же была и подруга, которую она предложила подвезти до места вызова такси. Забрав у мужа ключи, пустились в путь. На обратном пути женщина увидела голосовавшего на дороге мужчину, который хотел добраться до гаражного кооператива, и согласилась подвезти его.

Женщина ехала со скоростью примерно 75 км/ч по неровной дороге. А так как у машины были изношены протекторы шин, а колеса были установлены в положении, не обеспечивавшем определенное направление вращения, то при объезде ямы автомобиль занесло, и он врезался в дерево. Пассажир скончался на месте происшествия.

Когда все обстоятельства дела были выяснены, в отношении мужчины, который хотел оградить от судебных разбирательств мать своих пятерых детей, уголовное дело было прекращено, зато теперь его обвиняли в другом — в выпуске в эксплуатацию неисправного автомобиля, что привело к смерти человека. Дело передано в прокуратуру.

Что касается женщины, то ее судили на нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть пассажира. Но на основании закона об амнистии в связи 75-летием освобождением Беларуси уголовное преследование прекращено.