В Беларуси с тревогой наблюдают за обстановкой в Кыргызстане, где силовая операция в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева привела к гибели сотрудника правоохранительных органов, травмам и ранениям граждан. Об этом заявил журналистам заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Шупляк, сообщает БЕЛТА.

«Надеемся, что эти трагические события не приведут к дестабилизации обстановки в стране и разобщению кыргызского общества», — отметил Андрей Шупляк.

В МИД рассчитывают, что руководству Кыргызстана удастся обеспечить верховенство закона, стабильность в государстве и избежать дальнейшей эскалации ситуации, чреватой человеческими жертвами.