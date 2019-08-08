7 августа президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ № 300 о расширении безвизовых зон Гродненской и Брестской областей.

Об этом сообщила президентская пресс-служба.

Документом предусмотрено объединение безвизовых зон Брестской и Гродненской областей в одну безвизовую территорию «Брест – Гродно».

Безвизовое пребывание увеличивается с 10 до 15 суток для граждан 73 стран.

Безвиз для иностранцев теперь будет действовать еще в пяти районах Гродненщины: Лидском, Волковысском, Щучинском, Берестовицком и Вороновском.

Помимо этого, без визы будут пропускать туристов дополнительно два пропускных пункта – «Берестовица» и «Бенякони».

Если туристы едут через безвизовую зону в составе организованной тургруппы, то безвиз для них распространяется на всю территорию Гродненской и Брестской областей.