Правоохранители вчера покинули село Кой-Таш, чтобы добиться освобождения шестерых спецназовцев, которых удерживают в доме Атамбаева. Сам экс-президент призвал власти Киргизии «не стрелять в свой народ».

Все сотрудники правоохранительных органов Киргизии уехали из села Кой-Таш, в котором находится резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом в среду, 7 августа, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД Киргизии.

Как заявил замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов, власти приняли это решения для снижения уровня конфронтации. «Мы надеемся, что сторонники Атамбаева выполнят свои обещания и отпустят удерживаемых в доме Атамбаева сотрудников спецназа утром», — заявил чиновник.

Сторонники бывшего президента захватили шестерых спецназовцев после двух попыток штурма резиденции. Они готовы освободить их утром, если власти восстановят в селе Кой-Таш электричество, телефонную связь и интернет.

Атамбаев призвал власти «не стрелять в свой народ»

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ночь на четверг выступил в эфире принадлежащего ему телеканала «Апрель». Он призвал власти страны отказаться от силового воздействия, указав что во время штурма пострадали невинные мирные люди. «Ради того чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть под арест или убить, власть идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан, это беспредел», — заявил бывший президент Киргизии.

По словам Атамбаева, он несколько раз предлагал дать письменные показания и ответить на вопросы через СМИ, однако ему в этом было отказано. «К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правовое поле», — сказал экс-президент.

Из-за столкновений в Киргизии пострадали 43 человека

Киргизский спецназ ночью вновь попытался взять штурмом резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Сторонники Атамбаева закидали милицию и спецназ камнями и палками.

Во время штурма, по сведениям Минздрава Киргизии, были ранены не менее 43 человек, один сотрудник спецназа погиб. В настоящий момент 41 человек находится в больницах.

С чего начался политический кризис в Киргизии?

Алмазбек Атамбаев был президентом страны с 2011 по 2017 год. Поводом для задержания стала неявка бывшего главы государства на допрос, его обвиняют в незаконном обогащении и освобождении одного из криминальных авторитетов.

В конце июня парламент лишил Атамбаева неприкосновенности. Конфликт с нынешним руководством страны начался после того как экс-президент назвал на митинге действующие власти страны нелегитимными. В связи со столкновениями президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и возвращается в Бишкек.