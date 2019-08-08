Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 (с 2007 года – член A1 Telekom Austria Group) завершает финальный этап своего ребрендинга. С 12 августа 2019 года компания перейдет к использованию в операционной деятельности бренда А1.

Это изменение станет результатом репозиционирования velcom: последние несколько лет компания активно развивала новые направления бизнеса. Так, сегодня клиентам компании доступны услуги мобильной и фиксированной связи, облачного хранения и обработки данных, интерактивного телевидения, а также развлекательный контент.

«За появлением в Беларуси А1 стоит намного больше, чем просто смена логотипа velcom. Закреплением нового бренда на рынке мы завершаем 20-летний путь velcom – первого GSM-оператора Беларуси – и открываем новую главу в истории компании как провайдера услуг в сфере телекоммуникаций, информационно-коммуникационных технологий и развлекательного контента. Теперь наши клиенты смогут получать весь спектр предоствляемых компанией продуктов и услуг у одного поставщика под именем А1», – отметил гендиректор velcom | A1 Гельмут Дуз.

На русском языке новый бренд произносится как «А один», вариант на белорусском языке – «А адзiн». Сочетание первой буквы алфавита и первой цифры в номерном ряду в названии А1 означает «первоклассный», «превосходный». Новые фирменные цвета компании – белый в качестве основного, а также красный и черный в качестве акцентных.

Для клиентов А1 смена бренда не повлечет за собой необходимость заключения новых соглашений либо замены абонентского оборудования (SIM-карт, маршрутизаторов, телевизионных приставок и так далее). Условия заключенных ранее договоров (в том числе касающихся приобретения оборудования в рассрочку) сохраняются.

При этом на экранах смартфонов и других устройств имя сети velcom сменится на A1 BY. Использование компанией в коммуникации брендов velcom и velcom | A1 будет прекращено начиная с 12 августа.