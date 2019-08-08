Стало известно, что мобильное приложение 115.бел теперь будет предупреждать белорусов о некоторых услугах ЖКХ.

В частности, уже добавлена одна новая опция: оповещение об отключении горячей воды. Уведомления может получить каждый пользователь сервиса, который прошел процедуру верификации по адресу проживания.

Также планируется ввести оповещение об отключении электроэнергии и других профилактических либо ремонтных работ, которые проводит служба жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение доступно для скачивания еще с осени 2015 года. Число пользователей составляет почти 100 000.

По мнению разработчиков, обновление будет доступно уже с осени. Приблизительная дата назначена на конец сентября – начало октября.