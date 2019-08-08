Экскурсионный (по другим данным, рейсовый) автобус, наполненный пассажирами, и два автомобиля столкнулись под Новороссийском Краснодарского края. Причем автобус, в котором находились туристы, съехал с обрыва, передает «Интерфакс».

По данным ТАСС, в автобусе находились более 40 человек. Четыре человека погибли, среди них двое детей.

Источник «Интерфакса» сообщил, что шесть человек удалось спасти, а судьба почти 40 остается неизвестной. Спасатели извлекли из автобуса тела погибших. Пострадавшие заблокированы в искореженном автобусе.

Авария произошла в районе поселка Верхнебаканский, передает «Дождь». К месту происшествия были направлены десятки бригад скорой помощи. На месте также выехали министр здравоохранения Краснодарского края и бригады санавиации.

«В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска, — сказал губернатор Вениамин Кондратьев. — По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, он сейчас находится на месте трагедии».

Губернатор подтвердил, что в автобусе находились более 40 человек. «Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи», — добавил он.

Из 30 пострадавших пятеро — дети. Двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии, рассказал источник в медицинских кругах.

В МЧС рассказали, что 21 пострадавший извлечен из автобуса и доставлен в лечебное учреждение. «Работы по извлечению пострадавших продолжаются», — добавили в пресс-службе МЧС РФ.

Сорвавшийся с обрыва автобус принадлежит санаторию ФНС России «Эллада», сообщает телеграм-канал «112». По предварительным данным, в автобусе находились 40 пассажиров, водитель и экскурсовод. Уже известно как минимум о 30 пострадавших.

Туристы возвращались из Абрау-Дюрсо. Высота обрыва, с которого рухнул автобус, около 30 метров, сообщили в ГИБДД. Там также отметили, что падению автобуса предшествовало лобовое столкновение транспортных средств.