Министерство антимонопольного регулирования и торговли отреагировало на публикации в СМИ о падении цен на томаты в Столинском районе.

Министерство отмечает, что цены на плодоовощную продукцию сейчас формируются с учетом конъюнктуры рынка. По данным анализа МАРТ, в июле отмечался рост цен на томаты из-за неблагоприятных погодных условий, который сменился падением с наступлением периода массового созревания томатов открытого грунта.

В министерстве также обращают внимание на то, что закупочная цена год назад по состоянию на 6 августа составляла 25 копеек за килограмм. В этом году сейчас она опустилась до 30 копеек.

МАРТ напоминает, что продукция ЛПХ может быть продана не только закупщикам, но и напрямую потребителям. Для этого в Беларуси мелким производителям предоставляются места на рынках.

По информации Мингорисполкома, на которую ссылается МАРТ, только в Минске на 16 рынках выделено 2180 торговых мест для ЛПХ, из которых 600 свободны. В случае необходимости администрации рынков могут обеспечить дополнительно 1500 торговых мест. Для пенсионеров места на 13 рынках бесплатны.