В среду, 7 августа 2019 года, Диего Марадона получил Harley Davidson в подарок от «Динамо-Брест».

Легендарный футболист перенес операцию на колене. Представители белорусской команды решили поддержать аргентиского футболиста и подарили ему мотоцикл Harley Davidson. Диего Марадона, как отмечает источник, был приятно удивлен. Сейчас знаменитый футболист собирается посетить Республику Беларусь.

Представитель знаменитости: «Это место, где он чувствовал большую любовь».

В ходе визита нашу страну он намеревается посетить и «Динамо-Брест».

Марадона в «Динамо-Брест» является почетным президентом клуба.