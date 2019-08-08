Рядом с деревней Заполяки Молодечненского района грибник обнаружил полуоткопанный снаряд. О находке житель деревни Турец-Бояры сообщил в дежурную часть милиции.

Как пояснили в группе информации и общественных связей Молодечненского РОВД, место, где нашли снаряд, правоохранители оцепили до приезда саперно-пиротехнической группы.

Специалисты войсковой части 3310 установили: обнаружена фугасная авиационная бомба. По их мнению, в годы войны боеприпас был либо агитационным, либо зажигательным. В момент обнаружения снаряд не соответствовал параметрам по размеру и весу — вероятно, сказалось время. Есть основания полагать, что первыми артефакт нашли так называемые черные копатели, но, видимо, завершить начатое им не удалось.

Обследовав прилегающую территорию, саперы обнаружили фрагменты идентичного снаряда, только уже разорванного. Они убедились, что бомба не взрывоопасна. Первую находку специалисты транспортировали на подрывную площадку вблизи д. Черченово для уничтожения.

В милицию по поводу найденного боеприпаса обратился и житель Жодино. Мужчина обнаружил гранату в подвале частного дома. Место происшествия было оцеплено. Сотрудники группы разминирования из ВЧ 3310 города Минска установили, что опасный предмет — это боевая граната «Ф1» времен Великой Отечественной войны.

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Правоохранители напомнили: в случае обнаружения опасных предметов ни в коем случае не трогайте их. Сообщите о находке на линию 102. До приезда сотрудников милиции рекомендуется находиться на дальнем расстоянии от снаряда. Крайне осторожными следует быть во время полевых работ и походов в лесные массивы.