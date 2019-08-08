Прокуратуре предстоит правовую оценку действиям Алмазбека Атамбаева и его сторонников.

Второй день штрума спецназом резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева закончился задержанием политика, сообщает Sputnik.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

В чертверг спецоперация продолжилась сразу после того, как спецназ МВД Киргизии перекрыл въезд в село Кой-Таш и применил спецсредства и светошумовые границы в столкновении с жителями села.

Атамбаев после долгих переговоров принял решение выйти из своей резиденции.

«Бывшего президента везут в МВД», — собщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вместе с ним находятся его советники Фарид Ниязов и Кундуз Жолдубаева.

Сторонники Атамбаева, по словам очевидцев, не пропустили машину силовиков с экс-президентом, тем пришлось развернуться и вывезти его по объездной дороге. Сторонники экс-президента заявляют, что будут защищать его через суд.

Между тем, в Бишкекский центр травматологии и ортопедии поступили пять пострадавших: четыре сотрудника силовых структур поступили с огнестрельными ранениями, один гражданский пострадал от шумовой гранаты. Состояние у всех стабильное. Однако в Минздраве отметили, что неизвестно, где они пострадали — в Кок-Жаре или Кой-Таше. По последним данным, за два дня столкновений пострадали 85 человек, один из спецназовцев скончался от пулевого ранения.