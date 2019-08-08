Министерство антимонопольного регулирования и торговли может получить право согласовывать цены на топливо. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам председатель правления Национального банка Павел Каллаур. По его словам, соответствующий документ уже подготовлен. Решение будет принимать глава государства.

Павел Каллаур отметил, что пока что цены на топливо были исключением. Но сейчас подготовлены соответствующие решения, и если они будут приняты, то в последующем все повышения регулируемых цен будут идти исключительно через МАРТ.

По его словам, это принципиальная позиция и Министерства антимонопольного регулирования и торговли, и Национального банка.

«Мы глубоко убеждены, что все должно быть в одних руках. Как я уже говорил, должна быть обеспечена координация действий как минимум в рамках прогнозов, в рамках расчетов со стороны Национального банка и МАРТ», – сказал Павел Каллаур.