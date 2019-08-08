30 лет назад: Винокур поделился архивным снимком с Ротару

Известный юморист поделился архивным кадром, сделанным тридцать лет назад.

На своей странице в Instagram Владимир Винокур опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе с Софией Ротару. На кадре знаменитой артистке 42 года. Таким оригинальным образом Винокур решил поздравить подругу с днем рождения.

Поклонники оценили архивную фотографию и присоединились к поздравлениям.

Многие интернет-пользователи отметили, что София Ротару совсем не изменилась и выглядит очень молодо.

Напомним, 7 августа советской и украинской певице исполнилось 72 года. Знаменательный день исполнительница отпраздновала в кругу семьи.