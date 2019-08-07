Вырыл могилу и покушался на убийство сожительницы

В совершении преступления подозревают сожителя женщины, он находится в розыске.

Вечером 6 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из деревень Гродненского района обнаружена 39-летняя женщина с травмами криминального характера. Для оказания медицинской помощи ее госпитализировали в учреждение здравоохранения, сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного с участием экспертов и сотрудников органов внутренних дел, следователи обнаружили ряд следов и объектов, свидетельствующих о том, что в отношении женщины было совершено преступление. Предполагаемым орудием причинения телесных повреждений является топор, который изъят. Кроме того, в десяти метрах от дома следователи обнаружили свежевырытую яму в форме могилы.

В нанесении женщине тяжелых травм обоснованно подозревается ее 43-летний сожитель Зиновчик Сергей Николаевич, житель г.Гродно. Для установления его местонахождения проводится ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в т.ч. за убийство, разбой, грабеж. Потерпевшая также привлекались к уголовной ответственности. Оба лица злоупотребляли спиртными напитками.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного лицом, ранее совершившим убийство (ч.1 ст.14, п.16 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В целях установления обстоятельств произошедшего проводятся допросы родственников и соседей фигурантов, осматриваются изъятые с места происшествия вещественные доказательства. Назначено производство ряда экспертиз, в т.ч. судебно-медицинской и криминалистических.

Следователи просят граждан оказать помощь в установлении местонахождения подозреваемого, позвонив по телефонам: (8-015) 72-42-45, 72-40-40 или 102.