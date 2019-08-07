Минспорта подкорректировало документ, устанавливающий повышения тарифной ставки (оклада) спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд Беларуси по видам спорта на 2019 год.

Сделано это постановлением от 18 июля 2019 года № 31, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом портале.

Из него следует, что повышение оклада по позиции «Шахматы» теперь будет составлять не 160 процентов, как было ранее, а 350 процентов. А по позиции «Футбол пляжный» оно будет равняться не 190 процентов, как было ранее, а 160 процентов.

Позиция же «Стрельба стендовая», которая ранее предусматривала повышение оклада на 220 процентов, из перечней исчезла.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.