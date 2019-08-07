В результате взрыва погибли два человека.

В Раздельнянской центральной районной больнице Одесской области мужчина выдернул чеку из гранаты, в результате взрыва погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Думская».

Как сообщается, инцидент произошел во вторник вечером в пищеблоке медицинского учреждения. Там взорвалась граната Ф-1.

В результате взрыва погибли два человека — мужчина, подорвавший боеприпас, и женщина.

По информации правоохранительных органов, гранаты было две. Вторая — РГД-5 — не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Событие квалифицированы по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.