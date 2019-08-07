В прошлом учебном году в нашей стране на белорусском языке обучалось только 9,7 % учеников первых классов.

Стоит отметить, что с каждым годом это цифра становится все меньше и меньше.

Например, 4 года назад на родном языке обучалось 12,1 % первоклассников.

Данные цифры приводит сайт «Ребёнок.BY», ссылаясь на статистику эксперта Дмитрия Ивановича.

В 2018/2019 учебном году в городах Беларуси на белорусском языке обучалось 1,4 % первоклассников. Больше всего на родном языке обучают школьников в Минске и Минской области (по 2,7 %), меньше всего — в Витебской области (0,1 %).

В сельской местности ситуация с белорусским языком обстоит иначе: там 53,7 % детей усваивают материал на родном языке. Больше всего их было в Гродненской области (72,4 %), меньше всего — опять же в Витебской (45,8 %).