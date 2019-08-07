Скандал в США: Конная полиция вела темнокожего арестованного на веревке

В сети появились фотографии мужчины, которого сидящие на лошадях полицейские ведут на веревке. Разгорелся скандал, люди напоминают, что рабство давно отменили.

Пользователи выложили в сеть фотографии, на которых темнокожий Дональд Нили, 43 года, со связанными за спиной руками идет в окружении двух конных полицейских, которые ведут его на веревке. Об этом сообщает The Guardian в среду, 7 августа.

После разразившегося скандала полиция Галвестона выступила с извинениями и заявила, что эта практика будет прекращена.

«Мы понимаем негативное восприятие этого поступка и считаем, что наиболее целесообразно прекратить использование этой техники», — сказано в заявлении полиции.

Невестка мужчины Кристин была среди тех, кто критиковал действия полиции. Она сказала, что с Нили «обращались как с животным», добавив, что он был бездомным и психически больным, и семья часто изо всех сил пыталась найти его.

«Теперь представьте, что прокручиваете ленту в соцсетях и видите, как любимого человека сопровождают в тюрьму пешком два офицера на лошадях, заковывая руки за спину с прикрепленной веревкой. В 2019 году?» — написала она.

Начальник полиции Галвестона Вернон Хейл подтвердил, что фотографии подлинные.

«Мы немедленно изменим политику, чтобы предотвратить использование этого метода, и рассмотрим все установленные процедуры для поиска более подходящих методов», — сказал начальник полиции.