Новый форум Совета по международным отношениям «Минский диалог» в этом году пройдет 7-8 октября. Организаторы мероприятия заявили, что в условиях нарастающего геополитического противостояния оно соберет уникальный состав участников.

В этом году форум будет называться «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Его организатором выступает Совет по международным отношениям «Минский диалог», который намерен обеспечить открытый диалог между всеми стейкхолдерами региональной безопасности, несмотря на нарастающее военно-политическое и информационное противостояние, а также приблизить экспертные наработки к лицам, принимающим политические решения.

Генеральный партнер форума –Фонд им. Конрада Аденауэра (Германия). Партнерами также станут: проект GCRF COMPASS (реализуется Кентским и Кембриджским университетами),Фонд им. Фридриха Эберта (Германия), Корпорация РЭНД (США), Институт Европы РАН (Россия), Центр исследований безопасности при Университете ETH Zurich (Швейцария), Австро-Французский центр примирения в Европе, SCHNEIDERGroup (Германия-Беларусь), Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко (Россия), Европейская лидерская сеть (Великобритания), Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова (Россия), отель MinskMarriott и другие.

Основными темами форума станут:стратегическая стабильность, контроль над вооружениями и меры доверия в области безопасности; будущее ЕАЭС; потенциал инициативы«Пояс и путь» как инструмента совместимости; перспективы урегулирования конфликта на Донбассе; возможности Беларуси стать историей успеха европейской безопасности.

— С распадом Договора о ракетах средней и меньшей дальности и системы контроля над вооружениями исчезает еще одна опора стратегической стабильности и европейской безопасности. Это означает, что Европа неизбежно будет втянута в гонку вооружений, а военные риски в Восточной Европе станут еще выше,— отмечает директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. — Поэтому в этом году дискуссии на форуме будут носить особенно практический характер. Форум станет фактически первым мероприятием в Восточной Европе, где в таком широком и репрезентативном формате будут обсуждаться новые реалии в европейской безопасности.

Среди спикеров форума высокопоставленные официальные лица и ведущие эксперты из России, США, ЕС, Китая, стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Свое участие в его работе уже подтвердили: экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес; экс-министр иностранных дел Румынии Лазар Команеску; директор Института Европы РАН Алексей Громыко;экс-заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу; координатор Федерального правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» ДиркВиизе; экс-президент Rai Моника Моджиони, управляющий директор KissingerAssociates Томас Грэм;депутат Бундестага РодерихКизеветтер, глава украинского центра «Пента» Владимир Фесенко и др.

— Новизной второго форума является то, что мы планируем провести отдельную панель, касающуюся информационного противоборства и журналистики в целом во время информационного противостояния и наращивания пропаганды, — отметил программный координатор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов. – В рамках этой панели мы намерены подискутировать на предмет того, возможно ли в принципе выработать либо приблизиться к выработке своеобразного кодекса поведения журналистов и освещения событий в рамках такого информационного противоборства, чтобы информировать публику, а не устраивать пропагандистские мероприятия.

Напомним, первый Форум «Минского диалога» состоялся в мае 2018 года. Он собрал более 500 участников из 59 стран, включая Генерального секретаря ОБСЕ, высокопоставленных представителей НАТО, ОДКБ, Совета Европы и Совета государств Балтийского моря. Освещали работу Форума журналисты около 100 средств массовой информации, в том числе и зарубежных.

Аккредитация представителей СМИ на предстоящий форум уже открыта (соответствующую форму нужно заполнить на сайте «Минского диалога»).