Министерство обороны Беларуси разрешило молодым людям, поступившим и зачисленным в учреждения образования до 10 августа этого года, воспользоваться отсрочкой по старым правилам.

Решение принято «исходя их максимального учета интересов граждан», говорится на сайте Минобороны.

Для того, чтобы воспользоваться правом на отсрочку, призывники должны принести необходимые документы в призывную комиссию.

Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», так называемый закон об отсрочках, был принят парламентом 28 июня и вступает в силу 9 августа.

Согласно закону, молодые люди призывного возраста могут воспользоваться отсрочкой для получения образования только один раз. Это значит, что выпускники колледжей должны отслужить в армии перед поступлением в вуз, а выпускникам университетов придется идти в армию, прежде чем поступать в магистратуру или аспирантуру.

Против законопроекта было инициировано несколько петиций. Самая массовая набрала 10 тысяч подписей менее чем за сутки.