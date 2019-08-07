Сайт Министерства информации Беларуси сообщили о запрете доступа к 57 интернет-ресурсам, которые размещали информацию о торговле наркотическими и психотропными веществами.

Данное решение о блокировке сайты приняли 6 августа.

В Министерстве его составили полагаясь на уведомления МВД и президентского декрета 2014 года, в котором говорится «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

Мининформ Беларуси имеет право ограничивать доступ к таким интернет-ресурсам, если это противоречит белорусскому законодательству.