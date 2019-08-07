Александр Лукашенко отметил заслуги британского посла в развитии отношений Беларуси и Соединенного Королевства.

Об этом он заявил в среду, 7 августа, на встрече с послом Великобритании Фионной Гибб, состоявшейся в связи с завершением ее дипломатической миссии в нашей стране, информирует пресс-служба главы государства.

Президент Беларуси обратил внимание, что встречается не со всеми послами зарубежных государств, завершающими свою работу в Беларуси.

То, что сделано за время вашего пребывания и службы в Беларуси, не было сделано до сих пор никем. Всеми послами Великобритании не было сделано. Поэтому я вам за это очень благодарен, — сказал глава государства.

Успех в сотрудничестве Минска и Лондона в последнее время во многом стал возможен благодаря британскому послу, — подчеркнул Александр Лукашенко, заметив, что его точку зрения разделяет и МИД.

Только благодаря вашей активности, настойчивости, открытости, честности и справедливости, за которые вы всегда ратуете (это тоже нам созвучно), можно было сделать то, что было сделано, — добавил белорусский лидер.

Президент отметил, что 3,5 млрд долларов товарооборота между двумя государствами — фундамент любых отношений. По этому показателю Великобритания занимает третье место.