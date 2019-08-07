С начала 2019 года Сводный индекс экономических настроений белорусского бизнеса идет вниз. Исключение составляет только строительство. Между тем, бизнес сохраняет удивительный оптимизм.

Согласно данным мониторинга предприятий Беларуси, проведенного Национальным банком, с начала 2019 года сезонно сглаженный Сводный индекс экономических настроений белорусских предприятий стабильно идет вниз. Только в течение июля он опустился с позиции 1,1 до 0,2 и, скорее всего, уже в августе уйдет в отрицательное значение.

Снижение отмечено по всем ключевым отраслям, за исключением строительства. Однако оно было в таком минусе, что последние три года, несмотря на хороший рост экономических настроений, из этого минуса все равно еще не выбралось. Но если год назад индекс составлял минус 8,2, то уже по итогам июля 2019 года добрался до показателя минус 1,0. Если тенденция сохранится, то к концу года настроения в строительстве наконец выйдут в плюс — впервые за последние 5 лет.

В отрицательных значениях находятся сегодня и экономические настроения на транспорте. Еще в апреле текущего года он показывал положительную динамику, продолжавшуюся почти год, и вот опять начал устойчиво снижаться. По итогам июля он достиг отметки минус 10,1.

Наиболее негативная оценка респондентов касается изменения объемов нереализованной продукции, пылящейся на складах более трех месяц. Если еще в феврале респонденты отмечали здесь позитивные тенденции, в результате чего индекс был положительным на отметке 2,3, то потом за пять месяцев стремительно опустился вниз, достигнув отметки минус 9,2 по итогам июля.

Примечательно, что несмотря на снижение сезонно сглаженного Сводного индекса экономических настроений, у белорусских предприятий отмечается довольно сильный оптимизм относительно своего будущего. Так, например, по позиции спроса индекс экономических настроений находится сейчас на отметке всего 0,6, едва не скатываясь в отрицательные значения. Между тем, при опросе респондентов о том, как будет меняться спрос в ближайшие три месяца, индекс уже находится на отметке 19,6. Аналогично по позиции производства. Если сейчас индекс находится на позиции 3,8, то ожидания — 21,4. Это довольно хорошие значения, говорящие о росте доверия бизнеса к экономической политике властей.

Информация по делу

Сводный индекс экономических настроений представляет собой среднее геометрическое взвешенное значение индексов экономических настроений промышленности, строительства, торговли и транспорта. Весами при взвешивании выступают доли промышленности, строительства, транспорта и торговли в Валовом внутреннем продукте (доли нормируются до 100 процентов). Сезонное сглаживание, или сезонная корректировка данных, заключается в оценке и исключении из исходных временных рядов сезонных и календарных колебаний, что является необходимым для получения представления о динамике самого процесса (изменения в тренде, производственных циклах или нерегулярных компонентах).