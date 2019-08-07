Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сделала парочку удивительно откровенных заявлений о выборах.

Власти Беларуси регулярно отвергают критику нашего избирательного процесса, объявляя ее надуманной и тенденциозной. Более того, Западу предлагается не учить нас демократическим стандартам, а поучиться у нас.

Тем удивительнее прозвучали слова Лидии Ермошиной в интервью kp.by:

– Выборы – не панацея. Все зависит от персоны, от личных качеств человека, которого избрали президентом. А не от того, насколько это демократически сделано.

Пожалуй, с первым тезисом можно согласиться. Панацеи действительно не существует, и выборы уж точно ею не являются. Они были достаточно демократическими в 1994-м году и результат известен.

Но по-настоящему интересным является утверждение, из которого следует, что неважно, являлись ли выборы демократическими – главное, чтобы человек был хороший. И поскольку мы хорошо знаем человека, которого подразумевает глава ЦИК, то ее слова могут восприниматься как обоснование всех нарушений, включая нежелание допускать независимых наблюдателей к подсчету голосов.

«Выборы – всего лишь инструмент назначения на власть», – подытоживает Ермошина. В этой фразе прекрасно всё, включая оборот «всего лишь».

Действительно, в наших условиях избирательный процесс низведен до уровня формального инструмента. Результат предсказуем до такой степени, что выборы можно было бы не проводить, ограничившись указом президента о переназначении себя любимого на очередной срок. Избирательные кампании всё же проводят исключительно ради косметического эффекта: мол, и у нас все, как у людей.

Пожалуй, на этот раз Лидия Ермошина сказала несколько больше, чем хотела.