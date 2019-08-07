В рабочем кабинете одного из задержанных сотрудники комитета госконтроля обнаружили наличные на общую сумму 30 тысяч долларов и банковские облигации на 500 тысяч долларов.

Должностные лица государственного предприятия «Минсктранс» подозреваются в получении взяток, сообщили в Комитете государственного контроля, передает Sputnik.

Сотрудниками Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску задержаны должностные лица предприятия «Минсктранс» при получении взяток за лоббирование интересов коммерческих структур при проведении закупок.

«В рабочем кабинете одного из задержанных обнаружены денежные средства на общую сумму 30 тыс. долларов США и банковские облигации четырех белорусских банков на предъявителя на общую сумму 500 тысяч долларов США», – сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Комитета государственного контроля.

По словам собеседников агентства, задержание подозреваемых производилось в момент передачи денег.

«Установлено, что должностные лица ГП «Минсктранс» систематически получали денежные средства от руководителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о поставках товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов и запчастей в автобусные и троллейбусные парки столицы», – сообщили в КГК.

В настоящее время в отношении ряда должностных лиц предприятия возбуждены уголовные дела по ст. 430 «Получение взятки» Уголовного кодекса Беларуси.