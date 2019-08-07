Тест-драйв новой разработки прошел в понедельник, 5 августа. Японские инженеры всерьез рассчитывают на то, что летающий автомобиль с возможностью беспилотного передвижения решит проблему перегруженности городских улиц.

Как пишет Japan Times, машина по форме напоминает квадрокоптер, миниатюрные варианты которых уже стали привычными. Автомобиль оснащен четырьмя мощными роторами, его размеры 3,9 на 1,3 метра, вес 148 килограммов. Во время демонстрации возможностей новой разработки для прессы автомобиль завис на высоте трех метров на минуту.

В компании-разработчике надеются, что такие машины станут служить средством передвижения в сельской местности к середине 2020-х годов. К 2030-м годам подобные квадрокоптеры будут летать и в городских районах. К тому времени, как ожидается, будет создана соответствующая инфраструктура и сеть передачи данных.

Разработкой подобных аппаратов, как отмечает издание, начинают заниматься все больше и больше компаний, среди которых такие гиганты, как Airbus SE, Boeing Co. и Uber Technologies Inc.