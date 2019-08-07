Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября 2019 года.

6 августа об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». «В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» во II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти», — говорится в сообщении белорусского топливного концерна.

Консенсус между сторонами достигнут и по вопросу необходимости обеспечения ОАО «Гомельтранснефть Дружба» запланированных на 2019-ый год объемов выручки.