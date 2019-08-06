Основатель вокально-инструментального ансамбля «Пламя», композитор Сергей Березин умер в возрасте 81 года, сообщила в инстаграме поэтесса Лариса Рубальская. Директор группы «Пламя» Гелена Дорфман подтвердила эту информацию.

Сергей Березин известен как автор песен «Снег кружится», «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал». Его композиции исполняли Лев Лещенко, Николай Караченцов, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский.

В 1988 году Сергей Березин стал Заслуженным артистом РСФСР, в 2001 году — Народным артистом РФ.