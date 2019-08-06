США блокировали на своей территории все активы правительства Венесуэлы и запретили любые экономические операции с ними. Исключение сделано лишь для гуманитарной помощи.

США усилили экономическое давление на правительство Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро. Американский президент Дональд Трамп вечером в понедельник, 5 августа, подписал указ о введении полного экономического эмбарго против этой страны. Этим распоряжением, как сообщает пресс-служба Белого дома, Трамп заморозил находящиеся на территории США все активы правительства Венесуэлы и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними. Исключения сделаны для операций, связанных с предоставлением гуманитарной помощи.

В тексте указа Трамп отметил, что его решение связано «с продолжающейся узурпацией власти незаконным режимом Николаса Мадуро, а также нарушением прав человека, включая произвольные или незаконные аресты и задержания венесуэльских граждан, вмешательством в свободу выражения мнений и продолжающимися попытками подорвать временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и демократически избранную Национальную ассамблею Венесуэлы».

В документе также разъясняется, что понятие «правительство Венесуэлы» включает в себя государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, в том числе Центральный банк Венесуэлы и государственную нефтегазовую компанию Венесуэлы Petrуleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA).

Гуайдо приветствовал указ Трампа

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо приветствовал новые санкции США против Мадуро. Речь идет о защите венесуэльцев, те, кто поддерживает незаконное пребывание Мадуро у власти, должны знать, что это не останется без последствий, написал оппозиционный политик в своем микроблоге Twitter в ночь на 6 августа.

Борьба за власть между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро в Венесуэле, переживающей глубокий экономический и политический кризис, продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность в числе прочих признают Россия, Китай и Куба.