Фото с сайта minsknews.by

Белорусский футболист и тренер Леонид Гарай скончался на 83 году жизни, сообщили  «Минск-Новости» в ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Леонид Гарай родился в Гомеле. В качестве футболиста выступал за столичные клубы «Спартак» (1957-1959) и «Беларусь» (Минск, 1961), позже был игроком минских команд ФШМ (1956) и СКА (1962-1963), а также брестского «Спартака» (1964-1965).

По окончании игровой карьеры Л. Гарай остался в большом футболе в качестве тренера: под его началом выступал «Спартак» (Брест, 1966 – 1968). Позже он стал директором брестской СДЮСШОР-5 (июль 1970 – январь 1978), а затем работал начальником «Динамо» (Брест, январь-июль 1978).

С лета 1978 года и на протяжении 18 лет Л. Гарай работал с минским «Динамо». В это время столичный клуб выиграл чемпионат СССР 1982 года и бронзу 1983 года, а также регулярно становился лидером белорусского чемпионата и Кубка Беларуси.

В начале 2000-х Л. Гарай работал в АБФФ и являлся председателем Дисциплинарного комитета ассоциации.

Л. Гарай — мастер спорта СССР (1967), заслуженный тренер БССР (1983), награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1982), Почетным знаком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (2002), кавалер Ордена «Знак Почета» (1976).

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА