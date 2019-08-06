Белорусский футболист и тренер Леонид Гарай скончался на 83 году жизни, сообщили «Минск-Новости» в ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Леонид Гарай родился в Гомеле. В качестве футболиста выступал за столичные клубы «Спартак» (1957-1959) и «Беларусь» (Минск, 1961), позже был игроком минских команд ФШМ (1956) и СКА (1962-1963), а также брестского «Спартака» (1964-1965).

По окончании игровой карьеры Л. Гарай остался в большом футболе в качестве тренера: под его началом выступал «Спартак» (Брест, 1966 – 1968). Позже он стал директором брестской СДЮСШОР-5 (июль 1970 – январь 1978), а затем работал начальником «Динамо» (Брест, январь-июль 1978).

С лета 1978 года и на протяжении 18 лет Л. Гарай работал с минским «Динамо». В это время столичный клуб выиграл чемпионат СССР 1982 года и бронзу 1983 года, а также регулярно становился лидером белорусского чемпионата и Кубка Беларуси.

В начале 2000-х Л. Гарай работал в АБФФ и являлся председателем Дисциплинарного комитета ассоциации.

Л. Гарай — мастер спорта СССР (1967), заслуженный тренер БССР (1983), награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1982), Почетным знаком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (2002), кавалер Ордена «Знак Почета» (1976).