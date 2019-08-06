Школьники и воспитанники спортивных школ смогут на безвозмездной основе посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения. Соответствующий указ № 295 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ вносит изменения в указ от 29 марта 2012 года №150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» и направлен на повышение эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений, находящихся в государственной собственности.

«Учитывая, что такие объекты содержатся за счет бюджетных средств, школьникам и воспитанникам спортивных школ предоставлена возможность доступа к ним на безвозмездной основе и без компенсации коммунальных и иных расходов для организованных занятий физической культурой и спортом», — отметили в пресс-службе.