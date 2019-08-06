В Островецком районе следователи устанавливают обстоятельства травмирования человека стрелой из лука. Информация об этом размещена на Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Островецким районным отделом СК принято к производству уголовное дело, возбужденное прокуратурой по факту причинения тяжких телесных повреждений по неосторожности (ст. 155 УК).

Вечером 3 августа в лесу рядом с Островцом во время стрельбы по мишени из лука был ранен 41-летний мужчина. Стрела попала ему в шею. Пострадавшего доставили в больницу. В совершении преступления подозревается его 23-летний знакомый. Молодой человек задержан.

Для установления всех обстоятельств осмотрено место происшествия, допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Стрелковые характеристики лука и выводы о его принадлежности к категории метательного оружия будут также установлены во время экспертизы.