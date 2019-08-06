Милиция задержала минчанина, который зарезал знакомого на автостоянке, сообщили в Следственном комитете.

По предварительной информации, вечером 5 августа текущего года 32-летний минчанин в состоянии алкогольного опьянения на автомобильной стоянке на ул.Есенина в Минске нанес множественные удары ножом по различным частям тела своему знакомому. От полученных телесных повреждений 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По подозрению в совершении преступления минчанин задержан сотрудниками милиции.

Московским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (ч.2 ст.139 Уголовного кодекса).

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей, изъято предполагаемое орудие преступления. Устанавливается мотив и обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

Расследование уголовного дела продолжается.