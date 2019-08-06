Минск и Москва до конца этого года смогут договориться о цене на российский газ для Беларуси на 2020 год. Об этом заявил посол России Дмитрий Мезенцев.

«Переговоры идут… Те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, полагаю, дадут самый оптимальный и комфорт­ный вариант в рамках уже заключенного соглашения».

По его мнению, цена есть следствие имеющегося соглашения, а не новых переговоров. А оно действует с того самого апреля 2017 г. и будет продолжать действовать в следующем году. Имен­но к нему, «как приложение, определен алгоритм фор­мирования цены на газ».

Посол сделал акцент на том, что сегодня цена на российский газ для Беларуси – «самая льготная по сравнению со всеми другими партнерами, с которыми РФ взаимодействует в этой области, – 127 USD за тысячу кубометров… Ни с каким другим государством у России такой предельно низкой цены на газ нет, это – абсолютный рекорд по комфортности цены».

Да и вообще, идущие переговоры «абсолютно технические», поскольку и соглашение есть, и формула цены есть.

«Думаю, до 31 декабря будет найдено оптимальное решение», – завершил тему газовых переговоров посол.