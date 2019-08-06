Президент Беларуси сегодня собрал совещание по строительству национального футбольного стадиона и бассейна международного класса. Эти объекты уже назвали подарками Китая белорусскому народу. Они будут строиться за счет безвозмездной технико-экономической помощи КНР.

Александр Лукашенко обсудил подготовительную работу к началу строительства. Ее должна провести белорусская сторона.

«Китайская сторона готова начать строительство в первой половине следующего года», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Он также отметил, что строительство стадиона и бассейна является беспрецедентным для сотрудничества двух стран. Оно должно стать примером для других проектов, которые планируются в будущем.

Президент также заметил, что на строительство подобных объектов не пойдет ни один частник.

«А с государственного бюджета деньги вы знаете, куда идут. Но я в свое время попросил Си Цзиньпина, чтобы он помог нам в строительстве этих объектов», — добавил он.

По словам Александра Луашенко, предложения построить стадион и бассейн делались и другим странам, но отозвалась только КНР.

Президент сказал, что подготовлены указы президента, чтобы белорусская сторона не «волокитила китайцев».

«Это они будут строить данный объект. Конечно, из наших материалов, наши люди будут там работать в основном. Но чтобы у китайцев не было жалоб, что у нас там какие-то непонятные стандарты», — сказал президент.

Ожидается, что бассейн и стадион будут готовы к 2023 году. Лукашенко поручил уже сегодня проработать проведение на них крупных международных соревнований.

Макет стадиона и бассейна Си Цзинпин демонстрировал Александру Лукашенко во время визита белорусского президента в Китай. Известно, что стадион будет иметь 33 тыс. мест для зрителей. На нем будут предусмотрены навес, трибуна, помещения для зрителей, VIP-помещение, помещения для спортсменов, администрации, СМИ, подземная стоянка. Общая площадь застройки составит 48 тыс. кв. м, в том числе подземная — 6000 кв. м.

По условиям соглашения, белорусская сторона должна подготовить стройплощадку, включая удаление деревьев, зданий, грунта, продолжить трубопроводы, дороги, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и связь и т. д., временно используемые для строительства. Также придется вывозить мусор, построить инфраструктуру, провести озеленение.

Бассейн будет иметь трибуны на 6000 мест, при нем планируется возвести автостоянку на 400 мест. Общая площадь застройки составит 40 тыс. кв. м.