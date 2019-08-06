Известный эстонский сервис такси Bolt планирует открытие в Беларуси.

Об этом стало известно благодаря тому, что компания опубликовала ряд вакансий в нашей стране. Так, сервис приглашает в свою команду водителей, а также находится в поиске менеджера, который смог бы продвинуть идею Bolt на белорусском рынке.

Компания во многом похожа с сервисом Uber. Пока не известно, с какой даты начнет работу эстонский сервис на территории нашей страны.Компания уже успела зарекомендовать себя в 30 странах по всему миру.

Известно, что Bolt начинали свою карьеру в качестве услуг такси и частных водителей, а после стали предлагать в аренду электроскутеры. Известно, что сервис в данный момент обдумывает возможность в сфере доставки еды.