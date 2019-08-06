Глава ЦИК посетовала на дорогое содержание коттеджа.

Коттедж Лидии Ермошиной в Дроздах. Председатель Центризбиркома рассказывала журналистам, что строительство дома обошлось ей в 300 тысяч условных единиц

В интервью Комсомольской правде Лидия Ермошина назвала свой дом площадью 270 метров одним из самых маленьких в Дроздах.

— Когда уйду на пенсию, материально будет тяжело его содержать, разумеется, придется сменить его на гораздо меньшее жилье, — сказала глава Центризбиркома.

По ее словам, содержать такой дом тяжело.

— В любом доме постоянно что-то ломается, а ремонты — это дорого, дома технологичные. Это же не деревенская избушка, где можно нанять кого-то за 3 рубля кол прибить. А делать что-то постоянно надо: то калитку, то ворота. Раз в год необходимо оплатить услуги газовщика, который должен сделать профилактику. Если, не дай бог, засорилась канализация, дорогие услуги по очистке. Если откололась плитка на крыльце, может, и все крыльцо придется переложить. Надо платить человеку, который покосит траву, а летом это два раза в неделю. Еще электроника — поди разберись, почему ворота стали открываться сами по себе.

Только чистка штор на двух этажах вместе с мебелью и обивкой обходится Лидии Ермошиной в тысячу евро.