В классификаторе по-новому назвали Македонию, Свазиленд, Ливию и Гайану.

Изменения в общегосударственный классификатор Беларуси ОКРБ 017-99 «Страны мира» вступят в силу с 1 сентября, соответствующее постановление Госстандарта было опубликовано во вторник, сообщает Sputnik.

Названия на русском языке, а также буквенные коды стран закреплены в общегосударственном классификаторе. Как стало известно во вторник, в него внесено 14-е изменение.

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Так, Свазиленд в ОКРБ переименовали в Эсватини, а Республику Гайана – в Кооперативную Республику Гайана.

Вместо Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии в Беларуси закрепляется название «Государство Ливия». Наконец, Македонию также переименовали – теперь она будет называться Северной Македонией.

Напомним, Свазиленд решил переименоваться в начале 2018 года, причиной стала путаница со Швейцарией. Македония была вынуждена переименоваться в Северную Македонию в этом году из-за позиции Греции.