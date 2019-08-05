5 августа в Министерстве образования объяснили, как быть абитуриентам, которых призвали в армию после поступления в вуз.

Напомним, 24 июля президентом был подписан закон об отсрочках, согласно которому отсрочку от службы в армии для продолжения образования будут предоставлять только один раз.

По словам начальника главуправления профобразования Министерства образования Сергея Касперовича, данное нововведение не скажется негативно на возможности поступления в вуз.

Он пояснил, что абитуриентов, которые поступили в вуз до призыва в армию, будут зачислять с предоставлением отпуска на время военной службы.

Отслужив, студент сможет продолжить обучение: место в вузе за ним будет сохранено.