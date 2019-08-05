Париж высоко ценит свободу выражения мнений и критикует «явно чрезмерное применение силы» полицией на митингах в Москве. С аналогичными заявлениями выступили также Берлин, Лондон и Брюссель.

Министерство иностранных дел Франции выступило с критикой жесткого подавления оппозиционных акций в российской столице. Франция «осуждает задержания среди участников демонстрации оппозиции в Москве 3 августа», а также «явно чрезмерное применение силы» полицией, сказано в коммюнике МИД Франции, распространенном в воскресенье, 4 августа.

Париж, согласно этому заявлению, подтверждает «свою приверженность свободе выражения мнений во всех ее проявлениях, включая мирные демонстрации и участие в свободных и прозрачных выборах» и «призывает Россию незамедлительно освободить задержанных в последние дни и выполнить свои обязательства как члена ОБСЕ и Совета Европы». Французский МИД уточнил, что «эти темы являются неотъемлемой частью» политического диалога с Москвой.

Ранее в тот же день посольство Великобритании в Москве призвало Россию выполнить свои обязательства в ОБСЕ и Совете Европы и обеспечить проведение свободных и справедливых выборов. «Аресты оппозиционных кандидатов, более 800 мирных демонстрантов и журналистов подрывают саму концепцию демократических выборов», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter посольства.