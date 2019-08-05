Певец Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Об этом ведущему «Эха Москвы» Николаю Тамразову сообщила семья артиста.

Причины смерти не уточняются.

Вилли Токарев был российским и американским автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. Он окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса. Впоследствии работал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели. Позже — в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого вместе с Эдитой Пьехой, оркестре Ленинградского радио и телевидения под руководством Давида Голощекина.

Он является автором таких известных произведений, как «Кто виноват?», исполненная Анатолием Королевым, «Дождь» для Эдиты Пьехи, «Мурманчаночка», «Апатиты — заполярный городок» (в соавторстве с Владимиром Ярцевым).

Кроме того, Токарев стал популярен благодаря исполнению «одесских песен» из репертуара ленинградских «магнитофонных» бардов, в частности, Бориса Сичкина. Во время эмиграции в США артиста называли «почетным евреем Брайтона». Вернувшись в Москву, он открыл собственную студию звукозаписи.