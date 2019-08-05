Уголовное дело в отношении адвоката бюро «Принцепсконсалт» по факту разглашения данных предварительного следствия прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут, ссылаясь на информацию Генпрокуратуры, поступившую в Минскую городскую коллегию адвокатов.

Также отменено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса. Как пояснили в отделе информации Генпрокуратуры, материал направлен для организации дополнительной проверки в Главное следственное управление СК.

Как сообщалось, представителя адвокатского бюро «Принцепсконсалт» — заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов — подозревали в разглашении данных предварительного следствия. Действия были задокументированы в то время, когда адвокат представляла интересы подследственного Андрея Головача, главного инженера МЗКТ. Также по факту обнаружения по месту жительства адвоката огнестрельного оружия и боеприпасов в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.2 ст.295 УК.