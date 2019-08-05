Назначена дата судебного разбирательства по уголовному делу о двойном убийстве в школе в Столбцах и ранении еще нескольких учеников. Минский областной суд в начнет судебное разбирательство 19 августа в 11:00. Заседание будет закрытым. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

16-летнему обвиняемому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.339, п.п.1, 6, 13 ч.2 ст.139, ч.1 ст.14 и п.п.1, 6, 10, 13 ч.2 ст.139 УК.

Как сообщал Телеграф, в средней школе №2 города Столбцы 11 февраля ученик 10-го класса из хулиганских мотивов ударил молотком одноклассника. Затем, демонстрируя свое превосходство, не менее двух раз ударил ножом учительницу, нанеся ей смертельные раны. Выбежав из кабинета, подросток нанес ножевые ранения двум одноклассникам, которые пытались его остановить, а затем в другом кабинете ударил ножом ученика 11-го класса, который погиб.

В коридоре обвиняемый угрожал ножом замдиректора и учителю биологии, а в вестибюле — однокласснице, поцарапав ей шею. После этого он скрылся.

Свою вину подросток, который находится под стражей, признал частично.