Изменения в законодательстве, которые будут регламентировать правила пользования электросамокатами, вступят в силу в ближайшее время. Об этом рассказал официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей в программе «Неделя» в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

«Подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу, — отметил Станислав Соловей. — Электросамокат может развивать скорость до 25 км/ч, а иногда гораздо больше. Планируется, что пользователи устройств, которые развивают скорость до 25 км/ч, будут приравниваться к пешеходам. Более мощные устройства с электродвигателями уже будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка».