4 августа супруге принца Гарри исполнилось 38 лет. Свой праздник Меган Маркл отпразднует в компании близких друзей и родственников.

Согласно информации, предоставленной британским СМИ инсайдером, Кейт Миддлтон и принц Уильям на вечеринке присутствовать не будут.

По слухам, герцог и герцогиня Кембриджские не ладят с родственниками, поэтому на празднике не появятся.

Стоит отметить, что в январе текущего года, когда Кейт Миддлтон праздновала 37-летие, герцогиня Сассекская также не получила приглашения на торжество.

День рождения супруги принца Уильяма отмечался в Энмер Холле недалеко от поместья Сандрингем.

Согласно информации The Daily Express, принц Гарри и Меган Маркл не стали гостями на этом мероприятии.