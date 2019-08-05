Если раньше, к примеру, телевизор можно было ввозить лишь один раз в три года, то со 2 августа разрешено раз в год.

Новые правила ввоза из-за границы товаров для личного пользования действуют в республике со 2 августа, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета, передает Sputnik.

В частности, телевизор или велосипед, которые ранее можно было ввозить только один раз в три года, с минувшей пятницы разрешили ввозить раз в год.

Товары, кроме продуктов питания, алкоголя и сигарет, можно провозить чаще раза в неделю лишь по единице для каждого наименования. В сутки можно провозить не более килограмма продуктов, а в неделю – не более 5 килограммов.

Что касается алкогольных напитков и пива, то в день можно ввозить не более 0,1 литра, а в неделею – не более 1 литра.

В сутки разрешено ввозить не более 20 сигарет, а течение семи дней – не более 40 штук.

Какую бытовую технику можно ввозить раз в год

Товары для личного пользования, которые можно ввозить в течение календарного года в количестве не более 1 единицы:

плита газовая (либо электрическая) кухонная, варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, водонагреватель, косилка для газонов, триммеры для скашивания травы, оборудование для мойки автомобилей бытовое, монитор, ноутбук или нетбук, многофункциональное копировальное устройство (МФУ), телевизор, велосипед, лодка надувная, лодочный мотор, гражданское гладкоствольное или нарезное оружие и его части, кондиционеры, сварочные аппараты бытовые, электрогенераторы бытовые, игровые приставки.

Товары, которые можно ввозить в количестве не более двух единиц в течение года:

мобильный телефон, коляска детская, принтер, сканер, планшетный компьютер.

Товары, которые можно ввозить в количестве не более 4 единиц в течение года:

новые пневматические шины, новые либо бывшие в употреблении колеса к каждому авто- , и мототранспортному средству для личного пользования, при условии, что сведения о декларанте указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо документе (счет-справке, договоре купли-продажи, договоре дарения и пр.), свидетельствующем о приобретении транспортного средства, не зарегистрированного в государствах-членах Евразийского экономического союза или государствах, не являющихся членами Евразийского экономического союза.