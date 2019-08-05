В Беларуси, согласно постановлению Совета Министров РБ №504 от 31 июля 2019 года, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, увеличиваются нормы расходов на питание в детсадах, школах, в яслях, яслях-садах, учебно-педагогических комплексах и других учреждениях.

Денежные нормы расходов выросли в среднем на 10 процентов.

На 7-10 процентов выросли нормы расходов на питание в центрах реабилитации и коррекционно-развивающего обучения с длительностью пребывания от шести до восьми часов (2-разовое питание), от девяти до десяти с половиной часов (3-разовое питание), от двенадцати до двадцати четырех часов (4-разовое). Кроме того, на 10 процентов увеличены нормы в санаторных детских садах и яслях-садах, санаторных группах Республиканского центра для детей дошкольного возраста с нарушением слуха, где длительность пребывания составляет от 12 до 24 часов.